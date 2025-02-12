½÷Í¥¤ÎµÆÀîÎç¡Ê46¡Ë¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Öº£Ç¯¤³¤½¡ª°ì¤«¤é³Ø¤Ü¤¦¡ØNISA ¶µ¼¼¡Ù¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¼Â¶È²È¡¦°¬ÅÄÍÀµ±»á¤È¤ÎÎ¥º§¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿±ð¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏµÆÀîÎç¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£¡Ö¿·NISA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ýºÂ¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈµÆÀî¡£»Ò°é¤Æ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëËèÆü¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤Ä¤«¤º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤â¡Ö¥Þ¥Þ¤È¤â¶¦ÏÃ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¿»