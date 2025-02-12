Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤Ç¡¢4ºÐ¤ÎÌ¼¤ä¿ÆÂ²3¿Í¤òÃæÆÇ»à¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿É×ÉØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤Î»àË´ÊÝ¸±¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈºÙÃ«·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤ÈºÊ¤Î»ÖÊÝÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ï2022Ç¯¡¢¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉã¡¦Í¦¤µ¤ó¤¬ÉÂ»à¤·¤¿¤Èµ¶¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»àË´ÊÝ¸±¶â¤ª¤è¤½460Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤Ï¡¢Æó½÷¡¦Èþµ±¤Á¤ã¤ó¡ÊÅö»þ4¡Ë¡¢·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ð¡¦ÈþÆà»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ41¡Ë¡¢Éã¡¦