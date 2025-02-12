Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£±£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¼¯Åç·úÀß¤Ï£±£²Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯£³·î´ü¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ò£±£´£°£°²¯±ß¤«¤é£±£´£´£°²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ£µ¡¥£·¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£Ã±ÂÎ·úÃÛ»ö¶È¤ÎÍø±×Î¨²þÁ±¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¹ñÎ®ÄÌÁÒ¸Ë³«È¯»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÊª·ïÇäµÑ±×¤ÎÁý²Ã¤ä±ß°Â¤Ë¤è¤ë²¡¤·¾å¤²¸ú²Ì¤Ê¤É¡¢³¤³°´Ø·¸²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ²þÁ±¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡££É£Â£Å£Ó¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È£·¿Í¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹Í½ÁÛ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï£±£´£³£¶²¯±ß¡££²£´Ç¯£´¡¼£±£²·î´ü¤Î