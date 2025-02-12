¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë Ì¾¸Å²°»Ô¤Ï¡¢ÍèÇ¯³«¤«¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¿ä¿Ê¤ÎÈñÍÑ160²¯±ß¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ °ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤Ï1Ãû6172²¯±ß¤Ç¡¢2024Ç¯ÅÙÅö½é¤ÈÈæ¤Ù¤Æ8.9%Áý¤¨¡¢9Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¹ñÌ±¤Î·Ê¶·´¶¤ò¥Ç¥Õ¥ì¤ËµÕÌá¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ø¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ëÍ½»»¡Ù¤È¤·¤ÆÁ´Éô½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï½Ð¤·¤¿¡×¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô ¹­Âô°ìÏº »ÔÄ¹¡Ë ÍèÇ¯³«¤«¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é