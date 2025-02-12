Marianna Parraga[£±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Î£±·î¤ÎÄÌ¹ÒÎÌ¤¬£±ÆüÊ¿¶Ñ£³£²¡¥£¶ÀÉ¡¢Á´ÂÎ¤Ç£±£°£±£±ÀÉ¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢£±£±Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²ÏÄ£¤ÎÄÌÃÎ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Á°·îÈæ¤Î¸º¾¯¤ÏÌó£±Ç¯¤Ö¤ê¡£¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Ï£²£°£²£³Ç¯Ëö¤«¤é£²£´Ç¯½é¤á¤Î¿¼¹ï¤Ê´³¤Ð¤Ä¤ò¼õ¤±¤ÆÄÌ¹ÒÀ©¸Â¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ò½ü¸å¤Ï£²£´Ç¯¤ÎÄÌ²á¿ô¤¬·øÄ´¤ËÁý²Ã¤·¡¢£±£²·î¤Ë¤Ï£±£°£µ£¹ÀÉ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÌ¹ÒÎÁ°ú¤­¾å¤²¤Ç°ìÉô²Ù¼ç¤¬¥¢¥¸¥¢¤Ø¤ÎÄ¹µ÷