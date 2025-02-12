Fortinetはこのほど、「Analyzing ELF/Sshdinjector.A!tr with a Human and Artificial Analyst｜FortiGuard Labs」において、中国に関係しているとみられる持続的標的型攻撃(APT: Advanced Persistent Threat)グループの「Evasive Panda(別名:Daggerfly)」がSSHデーモンを侵害するマルウェア「ELF/Sshdinjector.A!tr」を用いたとして、その調査結果を公表した。このマルウェアは2024年11月ごろに発見され、サイバー攻撃キャンペー