Aishwarya Jain[£±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¥Û¥Æ¥ëÂç¼ê¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï£±£±Æü¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë£²£°£²£µÇ¯Íø±×¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÂçÃæ²Ú·÷¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉÔ¿¶¤¬ÍýÍ³¡££±£±Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ï£µ¡óÄ¶²¼Íî¤·¤Æ°ú¤±¤¿¡£ÄÌ´ü¤ÎÄ´À°¸åÍø±×¤ò£±³ôÅö¤¿¤ê£¹¡¥£¸£²¨¡£±£°¡¥£±£¹¥É¥ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡££Ì£Ó£Å£Ç¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤Î£±£°¡¥£¶£µ¥É¥ë¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¹ñÆâÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤Ï·ÐºÑ¾ðÀª¤Î°­²½¤äÄÂ¶â¡¦¸ÛÍÑ¤Î°ÂÄê¤Ø