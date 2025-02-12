¥­¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤¬¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¥¢¥¸¥¢·÷¤ò¼þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ãTatsuya Kitani Asia Tour 2025¡ä¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢5·î2Æü¤Î¹á¹Á¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÂæËÌ¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥½¥¦¥ë¤ÎÁ´4²Õ½ê¤ò²ó¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥§¥¹¡ãWONDERLIVET¡ä¤Ë½Ð±é¤·¡¢º£Ç¯¤Î4·î¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤ÅÔ»Ô·¿¥Õ¥§¥¹¡ãCENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025¡ä¤ÎÂæËÌ¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¸ø±é¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¡£