Colleen Howe[ËÌµþ £±£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £±£²Æü¤Î¸¶ÌýÀèÊª²Á³Ê¤ÏÆðÄ´¡£ÊÆ¹ñ¤Î¸¶Ìýºß¸ËÁý²Ã¤ä´ØÀÇ¤ò½ä¤ë·üÇ°¤¬»Ô¾ì¿´Íý¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡££°£±£³£°£Ç£Í£Ô¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°£±£°»þ£³£°Ê¬¡Ë»þÅÀ¤Ç¡¢ËÌ³¤¥Ö¥ì¥ó¥ÈÀèÊª¤Ï£°¡¥£³£¶¥É¥ë¡Ê£°¡¥£´£·¡ó¡Ë°Â¤Î£±¥Ð¥ì¥ë¡á£·£¶¡¥£¶£´¥É¥ë¡£ÊÆ£×£Ô£ÉÀèÊª¤Ï£°¡¥£³£·¥É¥ë¡Ê£°¡¥£µ¡ó¡Ë°Â¤Î£·£²¡¥£¹£µ¥É¥ë¡£²áµî£³±Ä¶ÈÆü¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥È¤Ï£³¡¥£¶¡ó¾å¾º¤·¡¢£×£Ô£É¤Ï£³¡¥£·¡ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¶Ú¤¬ÊÆÀÐ