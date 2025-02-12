「漫画の国」日本に韓国のウェブコミックのポップアップストアが開かれた。日本だけで６億回のアクセス数を記録した、ウェブコミック『入学傭兵』が主人公だ。◇どんなことが１１日午後、東京・渋谷の中心街ＬＩＮＥフレンズスクエア地下１階に日本の漫画ファンが続々と集まった。７日からここで運営している『入学傭兵』のポップアップストアを訪問するためだ。『入学傭兵』は幼いころの飛行機墜落事故後に外国で傭兵として育てら