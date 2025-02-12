2027Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢³«È¯¶ä¹Ô¤ÎÇ¯¼¡Áí²ñ¤¬¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¢¥¸¥¢³«È¯¶ä¹ÔÇ¯¼¡Áí²ñ¤Ï¡¢²ÃÌÁ¤¹¤ë69¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎºâÌ³Âç¿Ã¤äÃæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¤¹¡£ 1966Ç¯¤ËÅìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¶ä¹ÔÁÏÎ©Áí²ñ¤«¤éËèÇ¯¡¢²ÃÌÁ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2027Ç¯¤ÎÇ¯¼¡Áí²ñ¤ÏÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯12·î¤ËÍ¶Ã×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿°¦ÃÎ