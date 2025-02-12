Hitoshi Ishida¡ÎÅìµþ£±£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¤¤¤¹¡¶¼«Æ°¼Ö¤Ï£±£²Æü¡¢ÊÆ¹ñ¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ¸»ºµòÅÀ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁíÅê»ñ³Û¤ÏÌó£²¡¥£¸²¯¥É¥ë¡ÊÌó£´£³£°²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Î¾¦ÍÑ¼Ö¤ÎÅÅÆ°²½¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¼ÖÎ¾¶¡µëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£¿·¹©¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÆâÇ³µ¡´Ø¼Ö¤Î¼ûÍ×¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤­¤ëÊÑ¼ïÊÑÎÌÀ¸»ºÊý¼°¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£²ÔÆ¯³«»Ï¤Ï£²£°£²£·Ç¯Ãæ¤È¤Ê¤ë·×²è¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Ï£·£°£°¿Í°Ê¾å¡¢£²£°£³£°Ç¯»þÅÀ¤ÎÇ¯´ÖÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ÏÌó£µËüÂæ¤ò