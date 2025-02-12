½÷À­¤òÉ÷Â¯Å¹¤Ë°ãË¡¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢µðÂç¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î´´Éô¤é¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤Î´´Éô¡¦»³ÆâÍÛÅÐÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤ÈÂÀÅÄÎ¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤Ç¤¹¡£»³ÆâÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÏµîÇ¯11·î¡¢Åìµþ¡¦Ë­Åç¶è¤ÎÌµÅ¹ÊÞ·¿É÷Â¯Å¹¤Ë½÷À­¤ò°ãË¡¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤Ç9¿ÍÌÜ¤Ç¡¢»³ÆâÍÆµ¿¼Ô