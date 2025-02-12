Yoshifumi Takemoto［東京１２日ロイター］ - 石破茂首相は１２日の参院本会議で日米首脳会談について報告を行い、米国からの液化天然ガス（ＬＮＧ）輸入増については「経済性、供給開始の時期、供給量など踏まえ官民で検討する」と述べた。柳ケ瀬裕文議員（維新）への答弁。石破首相は、首脳会談で合意した米国産ＬＮＧの輸入増およびアラスカ・天然ガス開発の協力は、両国のエネルギー安全保障に資すると評価。アラスカ