Âà½ê¤ò¹Í¤¨¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤â¡ØÀ¸Åç´ë²è¼¼¡Ù¤Î²ñÄ¹·óÉ®Æ¬¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤¿À¸Åç¥Ò¥í¥·¡Ê74¡Ë¤¬¡¢²ñÄ¹¿¦¤òÂà¤¤¤Æ¤«¤é£²½µ´ÖÍ¾¤ê¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¥»¥¯¥Ï¥é¤òÍýÍ³¤ËÊüÁ÷7000²ó¤òÌÜÁ°¤Ë¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢¡ØÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦Äê¿©¡¦¤ª¤Ï¤è¤¦°ìÄ¾Àþ¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤òÅÅ·â¹ßÈÄ¡£Ìµ´ü¸Â¼«½Í¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¤ÏÀäË¾Åª¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££´·î¤Î²þÊÔ´ü¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢Æ±»öÌ³½ê¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬