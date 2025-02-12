Ì¾¸Å²°»Ô¤Ï¡¢¹­Âô°ìÏº¿·»ÔÄ¹¤Î¤â¤È¡¢½é¤á¤ÆÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿2025Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤Ï¤ª¤è¤½1Ãû6171²¯±ß¤È¡¢9Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¡¢»äÎ©¤Î¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Î½õÀ®³È½¼¤ä¡¢PTA³èÆ°¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤Ë´Ø¤ï¤ëÈñÍÑ¤â·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÇÈÄ¸øÌó¤Î»ÔÌ±ÀÇ¸ºÀÇ¤Î³È½¼¤äÊÝ°éÎÁ¤Î´°Á´Ìµ½þ²½¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤º¡¢¡Ö¹­Âô¥«¥éー¡×¤Ï¹µ¤¨¤á¤ÎÍ½»»°Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ