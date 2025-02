11日、「NAILIE AWARD 2024授賞式&Beauty of the year 2025発表会」が都内で行われ、俳優の永野芽郁(25)が登壇した。【映像】チョコレート色のネイルを披露する永野芽郁永野は、その年のビューティートレンドを象徴する存在として、“初代”Beauty of the yearを受賞。またイベントでは、バレンタインデーを意識したチョコレート色のネイルも披露した。また、バレンタインデーの予定は「仕事」だという永野。しかし、バレ