Ãø½ñ¡Ö¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¤ÎÆóÀéÆü¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÇË¡À¯ÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÂµ°æÎÓÆóÏº¤µ¤ó¤¬10Æü¸áÁ°0»þ24Ê¬¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤áÅìµþÅÔ¤Î²ð¸î»ÜÀß¤Ç»àµî¤·¤¿¡£92ºÐ¡£µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£