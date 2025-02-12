»°½Å¸©¤Ç¤Ï16Æü¤Ë¡ÖÂè18²óÈþ¤·¹ñ»°½Å»ÔÄ®ÂÐ¹³±ØÅÁ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»°½Å¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï³Æ»ÔÄ®¤Î½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤ò¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»°½Å¸©ºÇËÌÃ¼¤Î¤¤¤Ê¤Ù»Ô¡£¼«Á³Ë­¤«¤Ê´Ä¶­¤Ï¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¤Î¡Ö½»¤ß¤è¤µ¥é¥ó¥­¥ó¥°2024¡×¤Ç»°½Å¸©1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤ÏÁí¹ç2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¤¤Ê¤Ù»Ô¥Á¡¼¥à¡£º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿ÊÔÀ®¤¬¤Ç¤­¡¢¾å°Ì¤òÁÀ¤¨¤ëÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¾±º¼÷¹¬´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´¹ñÂç²ñ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹