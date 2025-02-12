¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Å´¹Ý¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ÎÍ¢ÆþÀ½ÉÊ¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ³Æ¹ñ¤«¤éÈ¿È¯¤¬¹­¤¬¤ëÃæ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î»º¶È³¦¤«¤é¡¢¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬10Æü¥¢¥á¥ê¥«¤¬Í¢Æþ¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅ´¹Ý¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢EU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤¬ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É³Æ¹ñ¤Î´Ö¤ÇÈ¿È¯¤ä·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È