¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤ÎºÊ¡¦¥Ö¥ê¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆüµåÃÄ¤Î¥­¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤Ø¤È1ÆüÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÎý½¬¤·¤¿¡£¥­¥ã¥ó¥×³«»Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏµåÃÄ»ÜÀßÆâ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ì¤º¡¢ºô±Û¤·¤ËÎý½¬¤ò¸«