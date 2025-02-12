Seher Dareen[£±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ²½³ØÂç¼ê¥Ç¥å¥Ý¥ó¤Ï£±£±Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯ÄÌ´üÄ´À°¸å£±³ôÍø±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£´¡¥£³£°¨¡£´¡¥£´£°¥É¥ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¡¢£Ì£Ó£Å£Ç¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½ÁÛÊ¿¶Ñ¤Î£´¡¥£³£³¥É¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÅ»Òµ¡´ï¸þ¤±¤Î²¢À¹¤Ê¼ûÍ×¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤·¤¿Âè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¤ÎÄ´À°¸å£±³ôÍø±×¤Ï£±¡¥£±£³¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤Î£°¡¥£¹£¸¥É¥ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¥Ù¡¼¥¹¤Îµ»½Ñ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÈ¾