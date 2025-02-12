À¾ÆüËÜÅ´Æ»¤ÎÎó¼ÖÆâ¤Ç½÷»Ò¹â¹»À¸2¿Í¤òÅð»£¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¾®·´½ð¤Ï11Æü¡¢¼«¾Î²ñ¼ÒÌò°÷¤Î¼ò°æ¿µ°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê62¡Ë=Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÅìÊ¿Èø2ÃúÌÜ=¤òÀ­Åª»ÑÂÖ»£±ÆÅù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê»£±ÆÌ¤¿ë¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÂ­¤ò»£¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤ò»£¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ê¡²¬¾Ú·ô¼è°ú½ê¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ò°æÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊ¡¾Ú¤ÎÀìÌ³Íý»ö¤È¤¤¤¦¡£