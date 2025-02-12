¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÈÆ±»þ¤ËÄ¶¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥í¡¼¤¬´éÌÌ¤ËÃåÃÆ¡£»î¹ç³«»Ï¤ï¤º¤«1Ê¬¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡È³Ê¥²¡¼¡É¤â¿¿¤ÃÀÄ¤ÎÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾×·âÅª¤ÊÉÃ»¦KO¤Ë¼Â¶·ÀÊ¤ÎËâºÀÅÍ¤â¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤È¶Ã¤­¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¾×·â¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥í¡¼¡ÖÉÃ»¦KO¡×2·î9Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì ÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖK-1 WORLD MAX 2025¡×¤Ç¡¢¥À¥ê¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤È¥¸¥ç¥à¥È¡¼¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¥¸¥à¡Ê¥¿¥¤¡Ë