Ｆエンジニアは１０日、同社インド子会社ＣｏｇｎａｖｉＩｎｄｉａＰｒｉｖａｔｅＬｉｍｉｔｅｄ（コグナビインディア）が、インド工科大学マドラス校（ＩＩＴマドラス校）の学生への就職支援を開始すると発表した。今回の取り組みでは、コグナビインディアが運営する新卒向け就職支援サービス「Ｃｏｇｎａｖｉ」を通して、同校の学生たちの就職活動を支援。「Ｃｏｇｎａｖｉ」の特徴であるＡＩ（人工知能）を活用し
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