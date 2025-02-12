東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値152.49高値152.61安値151.65 153.81ハイブレイク 153.21抵抗2 152.85抵抗1 152.25ピボット 151.89支持1 151.29支持2 150.93ローブレイク ユーロドル 終値1.0361高値1.0381安値1.0292 1.0486ハイブレイク 1.0434抵抗2 1.0397抵抗1 1.0345ピボット 1.0308支持1 1.0256支持2 1.0219ローブレイク
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