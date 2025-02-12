東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.24高値8.27安値8.21 8.33ハイブレイク 8.30抵抗2 8.27抵抗1 8.24ピボット 8.21支持1 8.18支持2 8.15ローブレイク シンガポールドル円 終値112.69高値112.77安値111.86 113.93ハイブレイク 113.35抵抗2 113.02抵抗1 112.44ピボット 112.11支持1 111.53支持2 111.20ローブレイク 香港ドル