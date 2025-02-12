ときには親しい間柄だからこそ発生する、予期せぬトラブルや行動に困惑することも。今回は、身近な人との間で起こる不快な行動への対処法について紹介します。【遭遇しやすい軋轢】人はそれぞれ価値観が異なるため、ときには小さな意見の相違からすれ違いが生じます。こうした場合、お互いの立場を尊重することが、円滑な関係維持につながります。【落ち着いた対話を心がける】衝突が発生した際には、怒りや感情的な反応を抑え、冷
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