¡Öºå¿À½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£±£±Æü¡¢µ¹ÌîºÂ¡Ëºå¿À¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹ÃóÊÆ¥¹¥«¥¦¥È¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤È¤È¤â¤ËµÚÀî²íµ®Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤òÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤·¤Æ¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ëÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡¦¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£ºòµ¨¤ÎÅêµå±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾å¤Ç¡¢±¦¸ª¤Î¾å¤¬¤ê¤Ê¤É»ØÅ¦¡£µ¹ÌîºÂ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¶âÂ¼¶ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£´£¸¡Ë¤â²Ã¤¨¤¿¡È£Ê£Æ£Ë¡É¤¬¡¢£¶Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤ÎÈôÌö¤Ø¸þ¤±¤Æ¶µ¤¨¤ò¼ø¤±¤¿¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¤Î