ツインズがレッズからＦＡになっていたタイ・フランス内野手と１年契約に合意した、とミネアポリス・スター・トリビューン紙のフィル・ミラー記者が１１日（日本時間１２日）、伝えた。スプリット契約でキャンプで、メジャー昇格が決まれば年俸１００万ドル（約１億５２００万円）を受け取る。右打ちの３０歳フランスは２０２２年に自己ベストの２０本塁打、８３打点をマークしてオールスター戦に選出。昨季はマリナーズを戦力