吉田氏は会長職に専念 "既定路線"で成長を加速できるのか――。 ソニーグループは社長の十時裕樹氏（60）が4月1日付で最高経営責任者（CEO）を兼務する人事を決めた。会長兼CEOの吉田憲一郎氏（65）は代表権のある会長職に専念。取締役会議長の畑中好彦氏は「新経営チームを全面的に支援していく」とコメントした。 CEOの交代は7年ぶりとなるが、ゲームや映画、アニメといったエン