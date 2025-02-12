【米国】 MBA住宅ローン申請指数（02/01 - 02/07）21:00 予想N/A前回2.2%（前週比) 消費者物価指数（CPI）（1月）22:30 予想0.3%前回0.4%（前月比) 予想2.9%前回2.9%（前年比) 予想0.3%前回0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想3.1%前回3.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比) ※予定は変更することがあります