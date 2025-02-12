【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比49銭円安ドル高の1ドル＝152円44〜54銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0356〜66ドル、157円91銭〜158円01銭。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が米議会の公聴会で政策金利を当面据え置く考えを示し、追加利下げへの観測が後退。米長期金利が上昇し、円売りドル買いが優勢となった。