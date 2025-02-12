【欧州CL決勝トーナメントプレーオフ第1戦】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 2-3(前半1-0)R・マドリー<得点者>[マ]アーリング・ハーランド2(19分、80分)[R]キリアン・ムバッペ(60分)、ブラヒム・ディアス(86分)、ジュード・ベリンガム(90分+2)観衆:52,081人├ベリンガムが劇的V弾!! 終盤に試合をひっくり返したレアル、CL16強を懸けたマンCとのPO第1戦を制す└「びっくり」「急にうちら出てくるwww」マンC×レアル