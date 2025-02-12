[2.11 欧州CL決勝Tプレーオフ第1戦 マンチェスター・C 2-3 R・マドリー]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントプレーオフ第1戦が11日に各地で開催され、エティハド・スタジアムではレアル・マドリー(スペイン)がマンチェスター・シティ(イングランド)に3-2で勝利した。2度リードを許す展開からいずれも追い付き、終了間際にMFジュード・ベリンガムが劇的な決勝ゴールを奪取。第2戦は19日にサンティアゴ・ベルナベウ