「BCNランキング」2025年1月27日〜2月2日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Reno11 A（OPPO）2位AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）3位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）4位arrows We2 F-52E（FCNT）5位arrows We2 FCG02（FCNT）6位Pixel 8a(au)（Google）7位Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）8位AQUOS sense9