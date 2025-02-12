元ジュビロ磐田FWの解説者・松原良香氏に、2025シーズンのJ1順位予想と各クラブの戦力分析をお願いした。ここ数年混戦が続くJ1だが、今季は戦力を上積みしたチーム、新監督のチーム、補強に苦戦したチームとさまざまだ。リーグ前哨戦のスーパーカップを制したサンフレッチェ広島photo by Fijita Masato＜松原良香のJ1順位予想＞１位：サンフレッチェ広島２位：鹿島アントラーズ３位：FC町田ゼルビア４位：ヴィッセル神戸５位：