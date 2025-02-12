エリア対抗の形式で行われる将棋の団体戦「ABEMA地域対抗戦2025 inspired by 羽生善治」に出場するチーム北海道・東北（北海道・青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島）が、山形県天童市を訪問。街中に点在する詰将棋に広瀬章人九段（38）らが悪戦苦闘した。【映像】チーム中部・藤井七冠、電光石火の「9七銀」8地区で最大のエリアとなる北海道・東北。2期目となる今期、チーム監督を務める屋敷伸之九段（53）は、北海道札幌市