Beatsは、フィットネス向けの完全ワイヤレスイヤホン「Powerbeats Pro 2」を2025年2月13日に発売する。価格は39,800円。「Powerbeats Pro 2」Powerbeats Pro 2は、再設計された音響アーキテクチャを採用し、空間オーディオ、ダイナミックヘッドトラッキングに対応したフィットネス向けの完全ワイヤレスイヤホン。カラーはジェットブラック、クイックサンド、ハイパーパープル、エレクトリックオレンジの4色を用意している。約1,000