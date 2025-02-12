関税戦争で追い込まれる「中国経済」トランプ大統領の返り咲きで米中貿易戦争が激化する可能性が高まっている。トランプ氏は2月1日、米国で過剰摂取の主な原因となっている合成麻薬フェンタニルの流入阻止への協力が不十分だとして、メキシコ、カナダ、中国からの輸入品に広範な関税を課す大統領令に署名した。トランプ氏はその直後、メキシコとカナダの首脳と協議した後、両国に対する関税をそれぞれ1ヵ月猶予すると発表したが、
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