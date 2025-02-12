「ドジャース春季キャンプ」（１１日、グレンデール）ドジャースの佐々木朗希投手がキャンプインし、チームとは別行動で調整を行った。山本由伸らがブルペン入りする中、チームの練習時間帯には姿を見せず。終了後、グラウンドに姿を見せるとグラウンドで入念なウォーミングアップ、そしてキャッチボールを行った。佐々木の周りにはプライアー投手コーチをはじめ、トレーナーら球団関係者が１６人集結。感触を確かめるよう