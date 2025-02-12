¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê41¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö²ÐÍË¤ÏÁ´ÎÏ¡ª²ÚÂç¤µ¤ó¤ÈÀéÄ»¤¯¤ó¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçÊªÇÐÍ¥¤Ë¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¿·´ë²è¡Ö¥Ä¥À¥¦¥È¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ä¥À¥¦¥È¡×¤ÏMC¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤È8¿Í¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎñÙ¤·¹ç¤¤¥È¡¼¥¯¥Ð¥È¥ë¤Ç¡¢8¿Í¤¬¥È¥é¥ó¥×¥²¡¼¥à¤Î¥À¥¦¥È¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¼ê¸µ¤ËÇÛ¤é¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é½çÈÖ¤Ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·