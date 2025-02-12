½ãÎõ¡¦¸å¾åæÆÂÀ¤ÈºòÇ¯·ëº§¤·¤¿¸µAKB48²£»³Í³°Í¤¬ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÆü¾ï¤ò2¿Í¤Ç²á¤´¤»¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²£»³Í³°Í¤ÈÉ×¤Î½ãÎõ¡¦¸å¾å¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù#8¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À­¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤­¤ë½÷À­¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Î²£»³Í³°Í¡Ê32¡Ë¤ÏºòÇ¯·ëº§¤·