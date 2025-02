Google・Amazon・Microsoftはオンライン広告サービスとしてGoogle 広告、Amazon Ads、Microsoft 広告を提供しています。これらのオンライン広告サービスが、「児童ポルノを掲載するサイトに広告を表示している」と調査会社のAdalyticsが指摘しました。Executive Summary - Are ad tech vendors facilitating or monitoring ads on a website that hosts Child Sexual Abuse Material ?https://adalytics.io/blog/adtech-vendors-cs