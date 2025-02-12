ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡á£±£°Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹/Al Drago/Bloomberg/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£°Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ëÁ´¤Æ¤ÎÅ´¹Ý¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ£²£µ¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ëÌ¿Îá½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£´ØÀÇ¤Î¸ºÌÈ¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤âÀß¤±¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¥«¥Ê¥À¤ä¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥á¥­¥·¥³¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÅ´¹Ý¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î´ØÀÇ¤Î¼çÍ×¤ÊÉ¸Åª¤ÏÃæ¹ñ¤À¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï´ØÀÇ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¡£ÊÆ¹ñ¤ò