2·î10Æü¸áÁ°¡¢¿·³ã»ÔÅì¶è¤Î»ÔÆ»¾å¤Ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÌµÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ73ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê73¡Ë¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï2·î10Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢¿·³ã»ÔÅì¶è¼ãÍÕÄ®¤Î»ÔÆ»¾å¤Ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò°ì¿Í¤Ç±¿Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤Ï¡ÖÃË¤¬ÌµÌÈµö¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤ò¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤ËÃË¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë