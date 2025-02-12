¡Ò¡ÖÈø¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡© ¡ØVIVANT¡Ù´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿¸ø°ÂOB¤¬¶µ¤¨¤ë2¤Ä¤Î»µ¤­Êý¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¡Ä¡×¡Ö¶À¤ä¥¬¥é¥¹Áë¤ò¡Ä¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¥¹¥Ñ¥¤¤ä¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î¹ÔÆ°¤òÄÉÈø¤·¡¢ÉÔÀµ¤Ê¾ðÊóÏ³½Ð¤äÇË²õ³èÆ°¤òËÉ¤°¡Ö³°»ö·Ù»¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Ù»¡ÉôÌç¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢·Ù»ëÄ£¤Î¸ø°ÂÉô³°Éô²Ý¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØVIVANT¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¢2023Ç¯7·î¡Á9·îÊü±Ç¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë¤³¤³¤Ç