¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×(11Æü¡¢µÜºê)¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤¬½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÜºê¤Ç¤Ï¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬»¦Åþ¡£¸Í¶¿Åê¼ê¤ÏÃúÇ«¤Ë¥µ¥¤¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Í¶¿Åê¼ê¤Ïºòµ¨26»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·12¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£22Ç¯¤ËÂ³¤¤¤ÆºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Îµð¿ÍÅê¼ê¿Ø¤Ïºòµ¨¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿15¾¡¤ò¤¢¤²¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤Ê¤É¿·ÀïÎÏ¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëÃæ¡¢¸Í¶¿Åê¼ê¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ