²¶¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ò¶µ¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¤ª¤¤¤Ç¡£¥Î¥¢¤Î£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¸¡Ë¤¬º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤¯¸ì¤Ã¤¿¡££±£±Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¥¬¥ì¥Î¡Ê£²£³¡Ë¤ò²¼¤·½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢£Ç£È£Ã¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²¦¼Ô¤ÎÀ¬Ìð³Ø¡Ê£´£°¡Ë¤«¤éÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢Â¨¼õÂú¤·¤¿¡£Íò¤ò¸Æ¤Ö¤³¤ÎÃË¤Ïº£¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¶»Ãæ¤Ï¡Ä¡£°µ´¬¤Î½éËÉ±Ò¤À¤Ã¤¿¡£Á°¾¥Àï¤Ç¶¯Ã¥¤·¤¿¥Þ¥¹¥¯¤ò»È¤¤¡¢ÀïÁ°¤«¤é¥³¥±¤Ë¤·Â³¤±¤¿¥¬¥ì¥Î¤ËÅÜ¤ê¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤ë¤¬