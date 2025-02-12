ÃæµïÀµ¹­¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢25Ç¯3·î´ü¤Î¹­¹ð¼ýÆþ¤¬Åö½é¤ÎÍ½ÁÛ¤è¤ê233²¯±ß¤Î¸º¼ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£º£¸å¤Ï¡¢À©ºîÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎºÆÊüÁ÷¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²óËÜ»ï¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¡ÖºÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¹¥¤­¤ÎÃË½÷500¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£º£²óÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤Ï2000Ç¯ÂåÊÔ¤Î¥é¥ó¥­